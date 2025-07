Via libera choc per la Roma: ha rifiutato il grande nemico

La Roma di Gasperini ha avuto un via libera choc in sede di calciomercato.

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a prepararsi per una stagione che, di fatto, sarà ricca di partite. Anche perché i giallorossi hanno di fronte due obiettivi importanti: cercare di qualificarsi finalmente in Champions League ed andare più avanti possibile nella seconda competizione europea per club, ovvero l’Europa League.

Nel frattempo, ovviamente, la Roma è già scesa in campo. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, hanno battuto il Trastevere 14-0 nell’allenamento congiunto disputato sabato scorso. Ora, però, i giallorossi sono chiamati ad un test amichevole sicuramente molto più impegnativo.

La Roma, di fatto, giocherà sabato prossimo contro il Kaiserslautern (squadra che milita nel campionato di Serie B della Germania). Tuttavia, in attesa dell’amichevole contro la squadra guidata da Torsten Lieberknecht, in casa capitolina bisogna segnalare ulteriori novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, un obiettivo di Massara ha rifiutato un grande nemico del club giallorosso

Come riportato su X da ‘Diego Firmino – Canal P de Porco’, media brasiliano vicinissimo alle vicende del Palmeiras, Nelson Deossa non andrà nel team di San Paolo. Il giocatore colombiano del Monterrey (club messicano) ha infatti tutta l’intenzione di andare in Europa, o al massimo accettare la ricchissima corte delle squadre dell’Arabia Saudita.

Questa notizia, di fatto, riguarda anche la stessa Roma di Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso, dopo il mancato acquisto di Rios, è stato accostato proprio in queste ore a Nelson Deossa.

Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se questa pista diventerà calda o meno. Nel frattempo, però, la Roma ha ufficializzato questa mattina l’arrivo del suo nuovo attaccante, ovvero l’irlandese Evan Ferguson.