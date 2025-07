Calciomercato Roma, Gasperini come Conte: 30 milioni

In casa Roma, di fatto, bisogna registrare importantissimo colpo ai danni del Napoli di Conte.

La Roma, dopo il Trastevere, ha vinto anche l’allenamento congiunto contro l’UniPomezia. Il grande mattattore del 9-0 finale è stato sicuramente Evan Ferguson. L’attaccante centrale irlandese, infatti, è stato autore di ben quattro gol, dando subito un ottimo segnale a tutti i tifosi romanisti.

A segno contro l’UniPomezia anche l’altro nuovo acquisto di Frederic Massara, ovvero El Aynaoui. La Roma, però, ha sicuramente il bisogno di rinforzarsi ancora per farsi trovare pronta dinanzi ad una stagione che presenterà tantissime partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Dopo Ferguson e El Aynaoui, dunque, il terzo acquisto della Roma dovrebbe essere Wesley. Basta pensare che lo stesso terzino destro ha salutato in serata il mondo Flamengo con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nel frattempo, però, Frederic Massara è al lavoro per cercare di piazzare un altro colpo in attacco.

Calciomercato, la Roma sulle tracce di un giocatore del Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio CRC’ (ovvero la radio partner della SSC Napoli), anche la Roma è infatti sulle tracce di Giacomo Raspadori. Il centravanti italiano, tra l’altro, sarebbe molto gradito allo stesso Gian Piero Gasperini.

Ricordiamo, però, che il Napoli vorrebbe circa 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’ex attaccante del Sassuolo. Anche perché lo stesso Antonio Conte punta molto su Giacomo Raspadori, visto che potrebbe ancora diventare la carta vincente per un cambio modulo.

Il giocatore italiano, soprattutto dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG e gli infortuni di David Neres, è stato infatti fondamentale nella vittoria scudetto. Tuttavia, oltre a quello della Roma, su Giacomo Raspadori bisogna registrare anche l’interesse proprio dell’ex squadra di Gian Piero Gasperini: L’Atalanta.