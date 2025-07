Wesley alla Roma, arriva l’annuncio UFFICIALE

In questi ultimi, di fatto, è arrivato un annuncio ufficiale sull’arrivo di Wesley alla Roma.

Dopo aver battuto il Trastevere 14-0, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto un altro allenamento congiunto. Nella giornata di ieri, infatti, i giallorossi hanno sconfitto 9-0 l’UniPomezia. Il grande protagonista di questo test amichevole è stato proprio un nuovo arrivo, ovvero Evan Ferguson.

Il centravanti irlandese, preso in prestito dal Brighton, ha infatti segnato ben 4 gol. La gara contro l’UniPomezia, ovviamente, è poco probante, ma si può sicuramente sottolineare l’ottimo impatto di Evan Ferguson. Da sottolineare anche il gol dell’altro volto nuovo nella squadra di Gian Piero Gasperini: El Aynaoui.

La Roma, però, ha ovviamente bisogno di altri rinforzi per cercare di puntare sia alla qualificazione in Champions League (obiettivo primario per il team guidato da Gasperini) che ad andare più avanti possibile in Europa League. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare un annuncio ufficiale sull’arrivo in giallorosso di Wesley.

Wesley alla Roma, la conferma arriva proprio dal giocatore: le sue parole

A fornirlo, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, è lo stesso calciatore brasialiano. Il laterale destro ha infatti salutato così il Flamengo: “Sono stati anni intensi, di lotta, di conquiste, apprendimento e maturazione. Questo club mi ha permesso di vivere il sogno di milioni di tifosi”.

Il post di Wesley si conclude così: “Posso dire che me ne vado dal Flamengo con il cuore pieno di gratitudine e la certezza di aver dato il massimo. Grazie di tutto. Sarò uno di questa squadra fino alla morte”.