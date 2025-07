Calciomercato Roma, nuovo attaccante e addio Dovbyk

Per la Roma ci sono delle novità in sede di calciomercato che riguardano lo stesso Dovbyk.

La Roma di Gian Piero Gasperini è sicuramente tra le squadre più attive in questi ultimi giorni in sede di calciomercato. Basta pensare che, dopo gli arrivi di Evan Ferguson e El Aynaoui, Frederic Massara sta per chiudere l’arrivo anche di un altro calciatore, ovvero Wesley del Flamengo.

Lo stesso laterale destro, di fatto, ha salutato il club brasiliano con un bellissimo post su Instagram. Tuttavia, oltre a questi tre calciatori, la Roma agli ordini di Gian Piero Gasperini ha sicuramente bisogno di altri rinforzi sia per cercare di tornare finalmente in Champions League (obiettivo sfiorato l’anno scorso) che cercare di farsi valere ancora una volta in Europa League.

Proprio per tutti questi motivi, ovviamente, Frederic Massara è al centro di tante altre trattative per regalare altri giocatori a Gian Piero Gasperini . Su una di queste bisogna registrare delle importanti novità che, di fatto, portano con loro delle novità anche sul futuro di Artem Dovbyk.

Calciomercato Roma, ecco chi può sostituire Dovbyk: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma continua a seguire Fabio Silva del Wolverhampton. Tuttavia, visto l’arrivo di Evan Ferguson, un possibile arrivo dell’attaccante portoghese classe 2002 potrebbe portare il club giallorosso ad ascoltare delle offerte per Artem Dovbyk.

Anche se, almeno per il momento, non sono arrivate delle offerte per il centravanti ucraino. Ricordiamo che Fabio Silva può coprire anche il ruolo di attaccante esterno sinistro, ma in questa zona di campo la Roma sta cercando di prendere Paixao del Feyenoord.

Il futuro di Artem Dovbyk nel team giallorosso, dopo appena una stagione (17 gol in 45 partite ufficiali tra tutte le competizioni), è dunque un po’ incerto. Nei prossimi giorni, quindi, vedremo se ci sarà o meno questo scossone nel reparto offensivo guidato da Gian Piero Gasperini.