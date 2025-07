Infortunio choc: maxi affare con la Juve e addio Roma

Per Roma e Juventus, di fatto, potrebbero esserci delle novità di calciomercato.

La Roma, dunque, si appresta a giocare il suo primo vero test amichevole di questo precampionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, sono volati alla volta della Germania per giocare quest’oggi alle ore 18.00 contro i tedeschi del Kaiserslautern, squadra che milita nella Zweite Liga (ovvero la nostra Serie B).

Anche se per questa gara amichevole tra le fila della Roma di Gian Piero Gasperini bisogna registrare l’assenza di un big, ovvero Paulo Dybala. Da sottolineare che l’argentino non ha nessun infortunio, ma comunque non fa parte della lista di convocati per il match di questa sera contro il Kaiserslautern per semplice gestione.

Tuttavia, oltre alle questioni di campo, la Roma è ovviamente focalizzata sul calciomercato. Basta pensare all’arrivo imminente del laterale destro brasiliano Wesley. Ma per la squadra giallorossa bisogna segnalare un maxi affare che riguarderebbe anche la stessa Juventus di Igor Tudor.

Calciomercato, un infortunio potrebbe innescare un effetto domino davvero interessante: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’infortunio di Bakker costringe l’Atalanta a muoversi in sede di calciomercato per comprare un nuovo esterno sinistro. I nomi sul taccuino dei dirigenti della ‘Dea’, di fatto, sarebbero quelli di Diego Moreira dello Strasburgo e Miguel Gutierrez (quest’ultimo accostato anche alla Juventus).

Ma non sarebbe esclusa l’idea anche di un possibile sondaggio per Kostic. Anche perché il nome del calciatore serbo è stato più volte avvicinato all’Atalanta. La Juve, dal canto suo, vorrebbe inserire l’ex giocatore dell’Eintracht di Francoforte nell’affare che potrebbe portare in bianconero Palestra.

Queste voci di calciomercato, di fatto, riguardano anche la Roma. Kostic e Palestra, seppur in maniera timida, sono stati accostati alla squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.