Blitz confermato, chiudono l’affare: bye bye Roma

L’affare è ormai giunto ai suoi inevitabili titoli di coda: Massara ha preso nota, stanno lavorando per il closing

Intenzionata a capitalizzare quelle occasioni che dovessero presentarsi, la Roma è pronta a valutare quelle situazioni con le quali arricchire il proprio organico. Il messaggio lanciato da Gasperini al termine dell’amichevole contro il Kaiserslautern di certo non è passato inosservato con la società che si sta impegnando ad imprimere l’accelerata decisiva alle diverse operazioni in cantiere.

Dopo aver ufficializzato gli innesti di El Aynaoui e di Ferguson, i giallorossi comunicheranno anche l’innesto di Wesley, atterrato nella Capitale questa mattina. Pronto a chiudere con l’Hellas Verona anche per Ghilardi, Massara ragiona anche su come modellare il centrocampo, reparto che dovrebbe andare incontro ad un altro importante restyling. A tal proposito, giova fornire ragguagli importanti in merito alla situazione legata a Nelson Deossa, centrocampista del Monterrey accostato anche alla Roma ma sempre più vicino a vestire la maglia del Betis Siviglia, pronta a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, piovono conferme per il centrocampista: non perdono altro tempo

Come vi avevamo già spiegato nella giornata di ieri, il club andaluso ha guadagnato un netto vantaggio sulla concorrenza, mettendo sul piatto una proposta da 8 milioni più bonus per l’80% del cartellino del classe 2000, nel cui contratto è inserita una clausola rescissoria da 16 milioni di dollari (ossia 13 milioni di euro).

Indiscrezione confermata anche dal giornalista Pipe Sierra che rincara la dose. Una delegazione del Real Betis sarebbe infatti attesa quest’oggi in Messico per provare a chiudere definitivamente l’acquisto del jolly colombiano, capace di mettere a segno sette reti nelle 28 partite disputate da gennaio. Come già detto, l’intenzione del club spagnolo è quella di imprimere la spallata potenzialmente decisiva alla trattativa per battere una concorrenza che, almeno per il momento, non ha affatto scalfito le certezze del Real Betis.

E la Roma? Massara sta continuando a lavorare su più fronti, prendendosi il margine per vagliare tutte quelle situazioni potenzialmente vantaggiose. Rientrano in quest’alveo – ad esempio – anche gli ultimi aggiornamenti sul fronte Palhinha che il Bayern Monaco è disposto a cedere anche per 20 milioni di euro. Per il centrocampista dei bavaresi, però, è forte il pressing dei club di Premier League e soprattutto del Tottenham, ormai da settimane sul giocatore. Si attendono sviluppi.