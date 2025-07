Friedkin ha chiuso con la Juve: ecco il nuovo centrocampista

In queste ore bisogna segnalare un colpo chiuso dai Friedkin con la Juventus

Dopo aver battuto il Trastevere e l’UniPomezia, di fatto, la Roma ha vinto la prima vera amichevole del suo precampionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, hanno sconfitto ieri sera la squadra tedesca del Kaiserslautern. Il gol decisivo è stato realizzato proprio dal nuovo arrivo Evan Ferguson.

Nel frattempo, però, in casa Roma a tenere banco è sempre il calciomercato. Lo stesso Gian Piero Gasperini, esattamente dopo l’amichevole contro il Kaiserslautern, ha infatti ribadito la necessità di prendere altri giocatori in sede di calciomercato oltre a Ferguson, El Ayanoui e Wesley.

Quest’ultimo, tra l’altro, è arrivato nella mattina di oggi in Italia. La Roma, dunque, è al centro di tante indiscrezioni. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul fronte mercato, bisogna segnalare che i Friedkin hanno chiuso un colpo dalla Juventus.

I Friedkin spingono per avere un centrocampista della Juventus di Tudor: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘TBR’, infatti, l’Everton (altro club di proprietà della famiglia statunitense) sta continuando a spingere per Douglas Luiz. Quest’ultimo, dopo un’annata alla Juventus, davvero deludente, non vede l’ora di tornare a giocare per una squadra della Premier League.

L’Everton, dal canto suo, vorrebbe prendere Douglas Luiz con la formula del prestito con il diritto di riscatto. Gli stessi Friedkin, visti i loro rapporti in Italia, starebbero spingendo per prendere il calciatore della Juventus.

Sul brasiliano, però, bisogna registrare l’interesse di altre squadre della Premier League: dall‘Aston Villa, passando per il Nottingham Forest, al Tottenham. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se il forcing dell’Everton avrà successo o meno.