Scambio con la Roma: la Juventus ha deciso subito

Per la Roma e per la Juventus ci sono novità su un possibile scambio.

La Roma sabato scorso ha sconfitto il Kaiserslautern (squadra che milita nel campionato di Serie B tedesco) con il gol del nuovo arrivato Evan Ferguson. Il centravanti irlandese, arrivato in prestito dal Brighton, ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza con la maglia giallorossa.

Seppur in due amichevoli, tra cui quella con l’UniPomezia, Evan Ferguson ha segnato cinque gol in due partite. I tifosi giallorossi, dunque, sperano che il calciatore irlandese riesca ad imporsi come una delle sorprese della prossima stagione dell’intero campionato di Serie A.

Tuttavia, ovviamente, la Roma ha bisogno di altri rinforzi per allestire una squadra che riesca sia a lottare per un posto in Champions League che andare avanti in Europa League. Lo stesso Gian Piero Gasperini ha infatti ribadito la necessità di ulteriori nuovi arrivi in sede di calciomercato. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle novità su un possibile scambio con la Juventus.

Calciomercato Roma, novità su uno scambio con la Juve: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista Michele De Blasis, infatti, il club bianconero non sarebbe interessato all’ipotesi di vedere Bryan Cristante con la maglia della ‘Vecchia Signora’. Fino a questo momento, dunque, non ci sono segnali che portano ad uno scambio con McKennie.

Nei giorni scorsi, infatti, si era paventata questa ipotesi che, però, non sembra aver avuto ulteriori aggiornamenti. Si era parlato anche del possibile inserimento di Ndicka e Pellegrini, ma anche in questi due casi le indiscrezioni non sono proseguite. Nelle prossime ore, dunque, staremo a vedere se l’interesse della Roma per McKennie proseguirà o meno.