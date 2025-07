75 milioni per il bomber: Juve sbloccata, trovata la formula

In casa Juventus, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo il Mondiale per Club, conclusosi agli ottavi di finale contro il Real Madrid, la Juventus si è ritrovata da qualche giorno per iniziare la preparazione per la prossima stagione. Quest’ultima, di fatto, promette di essere decisiva per il futuro della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus, di fatto, dovrà sia cercare di tornare a competere per lo scudetto che disputare un’ottima Champions League. Proprio per questo motivo, dunque, i dirigenti del club bianconero sono al lavoro per rafforzare la squadra agli ordini di Igor Tudor, confermato dopo i no di Conte e Gasperini.

Dopo l’arrivo di Jonathan David, di fatto, la Juventus è alla ricerca di un nuovo bomber. Anche perché, visto il mancato rinnovo, Dusan Vlahovic è sempre sul calciomercato. In casa della ‘Vecchia Signora’, dunque, bisogna segnalare ulteriori aggiornamenti su un profilo più volte accostato ai colori bianconeri.

Calciomercato Juve, trattativa sbloccata per un nuovo attaccante: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘fichajes.com’, infatti, la Juventus starebbe continuando a seguire Darwin Nunez. Il club bianconero starebbe spingendo per prendere il centravanti con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Anche perché il Liverpool ha venduto Luis Diaz al Bayern Monaco per la bellezza di 75 milioni di euro. Con questi soldi, dunque, i ‘Reds’ tenteranno l’assalto allo svedese Isak del Newcastle.

Oltre a Darwin Nunez, però, la Juventus è al lavoro per un altro attaccante. Il giocatore in questione è proprio Kolo Muani, rientrato al PSG dopo il prestito nel team piemontese.