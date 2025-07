Scambio con la Roma, da McKennie a Vlahovic: hanno già chiuso

Per la Roma ci sono delle novità su un possibile scambio con la Juventus.

Dopo aver vinto gli allenamenti congiunti contro il Trastevere e l’UniPomezia, di fatto, la Roma sabato scorso ha vinto contro il Kaiserslautern (squadra della Serie B tedesca). Il gol decisivo è stato realizzato proprio dal nuovo arrivato Evan Ferguson.

Mentre dopodomani è in programma il test amichevole contro il Cannes. Nel frattempo, ovviamente, in casa Roma a tenere banco è soprattutto il calciomercato. Anche perché lo stesso Gasperini ha ribadito la necessità di ulteriori colpi per rinforzare la sua rosa.

In queste ore, quindi, la Roma ha chiuso due colpi ufficiali, ovvero quelli di Wesley e Vasquez. Tuttavia, oltre a questi calciatori, in casa giallorossa si continua a parlare di un possibile scambio con la Juventus.

Calciomercato Roma, McKennie come Vlahovic: ecco perché

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di Mirko Nicolino, giornalista e tra i massimi esperti del mondo bianconero, Weston McKennie non si dovrebbe trasferire in club italiano nelle prossime sessioni di calciomercato. Il centrocampista statunitense, così come per lo stesso Dusan Vlahovic, dovrebbe andare via una volta scaduto il contratto (30 giugno 2026).

In queste ultime ore, di fatto, si era parlato di un possibile scambio con Cristante proprio per vedere Weston McKennie con la maglia della Roma. Il club giallorosso, secondo queste ultime indiscrezioni, deve dunque aspettare l’estate prossima per cercare di prendere il calciatore statunitense.