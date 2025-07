LIVE Calciomercato Roma, da Dovbyk a Echeverri: le news di mercoledì 30 luglio

Alla vigilia dell’amichevole col Cannes, il mercato giallorosso vive ore intense tra entrate e uscite

In attesa che la trattativa per Daniele Ghilardi si sblocchi definitivamente, la Roma continua a scandagliare il mercato italiano ed estero per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi necessari a completare la rosa. In ballo, però, ci sono anche le cessioni, con il nome di Artem Dovbyk che guida la ridda di indiscrezioni sulle uscite giallorosse. Ecco tutte le news mercato di mercoledì 30 luglio.

Ore 7:54 – Uno tra Hermoso e Kumbulla lascerà sicuramente la Roma. Anche se Il Messaggero non esclude la partenza di entrambi. Quindi il solo Ghilardi dietro, in arrivo, non può bastare. Si valutano anche altri elementi.

Ore 7:20 – Echeverri è un obiettivo concreto della Roma. Anche se come scritto da Fabrizio Romano, il Manchester City vorrebbe mandarlo in Spagna perché i giallorossi sono ritenuti un club molto importante e quindi potrebbe giocare con meno continuità rispetto al Girona.