Nuovo centrocampista in prestito: blitz confermato, la Roma sa già tutto

I giallorossi non hanno perso di vista un calciatore finito al centro di un vero e proprio intreccio: la posizione dei giallorossi

A caccia di occasioni. Impegnata nella lunga e complessa trattativa con l’Hellas Verona per il trasferimento nella Capitale di Ghilardi, la Roma continua a monitorare anche altri tipi di soluzioni. Del resto l’obiettivo di Massara è quello di puntellare ulteriormente l’attacco e il centrocampo sfruttando opportunità intriganti con cui completare l’organico da consegnare a Gasperini.

E così, mentre imperversano per le manovre per l’attaccante – il reparto offensivo potrebbe essere letteralmente stravolto anche perché l’addio di Dovbyk resta molto più di una semplice ipotesi – occhio anche alla mediana. Già puntellato con l’arrivo di El Aynaoui, il centrocampo potrebbe infatti andare incontro a nuovi scossoni. A prescindere dalle situazioni riguardanti Pellegrini e Cristante che, in caso di offerte giudicate interessanti, potrebbero fare le valigie, Massara non vuole farsi sfuggire affari intriganti a costi relativamente contenuti per andare incontro alle richieste di Gasperini. Da qui i contatti sotto traccia mossi dalla Roma per Palhinha, sempre più ai margini del progetto tecnico di Kompany e desideroso di cambiare aria.

Calciomercato Roma, affare in Premier League: pressing per l’accordo

Vi avevamo già spiegato in tempi non sospetti del modo con il quale la Roma avesse mosso i primi passi a scopo esplorativo, aggiungendo che la squadra maggiormente interessata a far saltare il banco fosse il Tottenham. Indiscrezione assolutamente confermata dalle ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, gli Spurs e il Bayern Monaco starebbero ragionando sulla possibilità di imbastire l’operazione in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Una presa di posizione forte che testimonia la volontà del ragazzo di rilanciarsi in un contesto nel quale ritrovare stimoli e motivazioni oltre che un ruolo centrale nello scacchiere tattico di riferimento.

Già avviati da tempo, i contatti sarebbero dunque entrati nel vivo e potrebbero dar vita a nuovi interessanti sviluppi nel corso dei prossimi giorni. Alla ricerca di un profilo dalle caratteristiche di Palhinha, il Tottenham ormai da settimane ha dirottato le attenzioni sul mediano del Bayern: staremo a vedere, però, se la formula del prestito possa essere effettivamente quella giusta per chiudere l’operazione. Pronto a capitalizzare il vantaggio acquisito, il club inglese vuole dunque stringere i tempi: la concorrenza sembra essere sempre più nelle retrovie.