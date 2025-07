LIVE Calciomercato Roma, addio Dovbyk e stallo Ghilardi: le news di giovedì 31 luglio

Nel giorno dell’amichevole col Cannes, altro club dei Friedkin, il mercato giallorosso si incentra soprattutto intorno a Dovbyk e Ghilardi

La Roma torna in campo oggi alle 18:00 per un’altra amichevole, stavolta contro il Cannes, squadra di proprietà dei Friedkin che milita nella quarta serie francese. La partita in programma al Tre Fontane verrà trasmessa anche in diretta streaming da DAZN. In attacco ci sarà ancora Ferguson, con Dovbyk destinato alla panchina dopo avere smaltito l’infiammazione che gli ha fatto saltare la sfida col Kaiserslautern.

Il suo futuro sembra però lontano da Roma: ci sono numerosi voci che lo riguardano, mentre la trattativa per il difensore Ghilardi è una fase di stallo. Ecco di seguito tutti gli aggiornamenti giornalieri sul calciomercato giallorosso.

Ore 09:14 – Niente Roma per Frattesi: il giocatore rinnoverà con l’Inter e si chiude atsubito la telenovela che di solito ha tenuto accesi i riflettori per tutta l’estate.

Ore 08:30 – Aumentano le voci su una possibile partenza di Dovbyk. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbe stato proposto al Milan, mentre secondo calciomercato.com anche la Juventus ha mostrato interesse nei confronti dell’ucraino.