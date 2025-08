LIVE | Calciomercato Roma, addio Pellegrini e la richiesta per Dovbyk – Le news di mercoledì 6 agosto

Calciomercato Roma, stasera amichevole con l’Aston Villa, nel frattempo Massara ha il compito di completare la rosa

Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato corre sempre più veloce. Stasera la Roma giocherà un’altra partita amichevole, dopo la bella vittoria sul Lens il livello si alzerà ancora di più e l’avversaria sarà l’Aston Villa di Emery (diretta dalle 20:30 su DAZN e differita in chiaro su Nove dalle 21:30). Gasperini dovrebbe mandare in campo questa formazione: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, El Aynaoui, Angeliño; El Shaarawy, Baldanzi; Ferguson.

Per quanto riguarda il calciomercato, all’ordine del giorno ci sono i rinforzi per l’attacco dove il futuro di Dovbyk è ancora in bilico. Serve inoltre un attaccante esterno sinistro che possa sostituire El Shaarawy: al momento Echeverri è in pole position, la trattativa prosegue. Ecco tutte le notizie, ora per ora, sul calciomercato della Roma di oggi 6 agosto.

08:25 – Il Villarreal ha mostrato interesse per Artem Dovbyk, ma la Roma – secondo quanto riportato da Matteo Moretto – ha chiesto 40 milioni di euro e non ha preso in considerazione l’offerta in prestito con diritto di riscatto.

08:20 – Il lungo addio di Lorenzo Pellegrini alla Roma. Secondo il Corriere della Sera conferma che la prospettiva più probabile è quella dell’addio a parametro zero a fine stagione: il club non ha fatto passi per il rinnovo e il calciatore non ha preso in considerazione piste estere come Turchia o Arabia Saudita.