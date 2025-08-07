LIVE | Calciomercato Roma, addio Hermoso: nuovo difensore in arrivo – Le news di giovedì 7 agosto

Calciomercato Roma, dopo la batosta in amichevole con l’Aston Villa, urgono altri rinforzi: le trattative odierne ora per ora

Prima sconfitta del precampionato per la nuova Roma di Gasperini. E che sconfitta. Ieri l’Aston Villa ha demolito i giallorossi col risultato di 4-0 e ha messo in evidenza tutte quelle lacune che nelle precedenti amichevoli erano state mascherate. Ai tifosi giallorossi sui social non è piaciuta la prestazione di Hermoso, anche Dovbyk nel mirino. Si tratta di due calciatori che potrebbero lasciare il club prima di settembre, a patto che arrivi l’offerta giusta.

Serve poi naturalmente qualcosa in entrata, in primis un attaccante esterno: in tal senso prosegue la trattativa per Echeverri del Manchester City. Ecco tutte le trattative di giornata dei giallorossi, ora per ora: man mano che arrivano le notizie, le trovate qui di seguito.

09:07 – Il futuro di Rensch è tutto da scrivere, stando almeno alle informazioni del Messaggero. L’esterno non ha convinto Gasperini e potrebbe salutare in questa sessione di mercato.

08:35 – Tutto fatto per l’arrivo di Ziolkowski: il giocatore ha trovato un accordo con la Roma. Allo Slavia questa cifra: qui i dettagli.

08:10 – Hermoso è sempre stato sul mercato e l’intenzione della Roma è quello di cederlo nel corso di questa sessione di calciomercato. Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it, chiarisce la situazione del difensore che sui social è stato preso di mira dai tifosi giallorossi dopo la prestazione negativa di ieri in amichevole contro l’Aston Villa.