LIVE | Calciomercato Roma, Gasperini ne fa fuori cinque – Le news di venerdì 8 agosto

Calciomercato Roma, l’inizio del campionato è sempre più vicino: ecco le trattative odierne, ora per ora, man mano che le notizie arrivano

L’esordio in campionato della Roma contro il Bologna è sempre più vicino, tanto che è stato già registrato l’ennesimo sold out. Lo stadio Olimpico sarà pieno per la prima di Gasperini, e chissà che da qui al 23 agosto non ci sarà qualche nuovo acquisto in campo o in panchina. L’allenatore ha chiesto rinforzi a Massara, che dovrà essere bravo ad accontentarlo da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Le trattative non si fermano mai: ecco tutte le notizie ora per ora, man mano che arrivano, qui sulla diretta di calciomercato di Asromalive.it.

Ore 09:01 – Ieri si è infortunato Eguinaldo: in caso di problema serio trattativa chiusa. Ma Massara, secondo il Corriere dello Sport, ha pronti tre nomi. Ecco chi sono.

Ore 08:30 – L’era Gasperini è appena iniziata e già c’è un gruppetto di fedelissimi dell’allenatore, rintracciato dal Corriere dello Sport. Ci sono però anche dei calciatori considerati in ritardo, e che potrebbero restare fuori dal suo progetto tecnico: si tratta di Hermoso e Rensch, che potrebbero anche partite in caso di offerte. Capitolo a parte merita Pellegrini, reduce da un infortunio. C’è poi Dovbyk, per il quale la Roma chiede comunque un esborso economico notevole. In uscita ci sono Gollini, Kumbulla, Salah-Eddine, Darboe e Cherubini.