Dalla Roma al Milan, via libera UFFICIALE: il bomber ha firmato

Per il calciomercato della Roma, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo annuncio ufficiale.

Dopo una serie di tre vittorie, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini ha ottenuto il suo primo ko in questo suo precampionato. L’altra sera, infatti, giallorossi sono crollati per 4-0 contro l’Aston Villa di Unai Emery.

Tuttavia, nonostante il duro ko rimediato contro i ‘Villans’, lo stesso Gian Piero Gasperini ha affermato a fine partita che ha comunque visto cose positive da parte dei suoi uomini. Per la Roma, però, è già tempo di pensare al prossimo test amichevole di questo suo precampionato.

La squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini, infatti, sfiderà questa sera la seconda squadra di proprietà della famiglia Friedkin: l’Everton. Nel frattempo, però, per il calciomercato della Roma bisogna registrare un annuncio ufficiale davvero importante.

Calciomercato Roma e Milan, il Manchester United annuncia Sesko: si attendono aggiornamenti su Hojlund

Il Manchester United, infatti, ha ufficializzato l’acquisto dal Lipsia di Benjamin Sesko. Con l’arrivo di quest’ultimo, dunque, i ‘Red Devils sarebbero pronto a cedere Rasmus Hojlund.

Il calciatore danese, tra l’altro, potrebbe essere anche ceduto in prestito. Tuttavia, oltre a quello della Roma, su Hojlund bisogna registrare il forte interesse del Milan.