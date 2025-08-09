Scambio con la Juve e addio Roma: ha già salutato i compagni

Per la Juventus e per la Roma, di fatto, ci sono delle novità che riguardano uno scambio di calciomercato.

Dopo il ko netto subito mercoledì scorso per 4-0 contro l’Aston Villa, dunque, la Roma è chiamata a giocare un’altra gara amichevole contro una squadra inglese. Questa volta, però, ha un sapore diverso, visto che si tratta di un match fatto praticamente tra le mura amiche.

I capitolini, esattamente alle ore 16, giocheranno contro l’Everton, ovvero la seconda squadra di proprietà della famiglia Friedkin. Lo stesso Gian Piero Gasperini, dopo la dura sconfitta contro l’Aston Villa, si aspetta quest’oggi sicuramente un forte segnale di reazione da parte della sua Roma.

Anche perché alla prima giornata di campionato di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano mancano solo due settimane. Nel frattempo, però, ci sono delle novità in sede di calciomercato che riguardano anche un’altra big del nostro campionato, ovvero la Juventus di Igor Tudor

Calciomercato Roma, la Juve pronta ad uno scambio per prendere un obiettivo della Roma

La Roma e la ‘Vecchia Signora’, infatti, sono al centro di una duello di calciomercato che riguarda Matt O’Riley del Brighton. La Juventus, vista la resistenza dello Sporting CP a cedere l’ex Lecce Morten Hjulmand, si è rifiondata dal danese, accostato alla stessa squadra di Gasperini.

Il Brighton chiederebbe 30 milioni di euro per dare il proprio via libera alla cessione a titolo definitivo di Matt O’Riley, ma la Juventus potrebbe abbassare queste richieste grazie all’inserimento di qualche suo giocatore.

Il club bianconero, visto il basso monte ingaggi del Brighton (ovvero tre milioni di euro), potrebbe inserire nell’affare i vari Arthur, Facundo Gonzalez, Djalo e Kostic.