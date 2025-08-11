La Juve ha già chiuso: Koopmeiners alla Roma

Per la Roma e per la Juventus bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Teun Koopmeiners.

Dopo il bruttissimo ko rimediato contro l’Aston Villa di Unai Emery, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini ha fornito subito una risposta importante. Sabato scorso, infatti, i giallorossi hanno vinto l’amichevole ‘in famiglia’ contro l’Everton con il gol realizzato da Matias Soulé al 70′.

Archiviato questo test contro i ‘Toffees’, la Roma è ora attesa dall’ultima amichevole prima dell’inzio del campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, giocheranno sabato prossimo contro il Neam, ovvero team della Saudi Pro Legue.

Ma la Roma, ovviamente, è al centro anche di tante indiscrezioni di calciomercato. Tra le ultime, decisamente a sorpresa, bisogna inserirne una che riguarda un giocatore della Juventus, ovvero Teun Koopmeiners.

Calciomercato Roma, offerta per Koopmeiners: la risposta della Juventus

Come riportato sul proprio profilo X da Christian Luca Di Benedetto, giornalista di ‘oasport.it’, la Roma si starebbe muovendo per il centrocampista olandese. Il club giallorosso, di fatto, vorrebbe approfittare del momento poco felice di Teun Koopmeiners alla Juventus di Igor Tudor.

Proprio per questo motivo, dunque, la Roma avrebbe offerto alla ‘Vecchia Signora’ di prendere l’ex calciatore dell’Atalanta con la formula del prestito con diritto e non obbligo di riscatto. La Juventus, però, avrebbe già riferito a Frederic di Massara di non aprire ad un’offerta senza obbligo.

Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se la Roma tenterà un nuovo assalto a Teun Koopmeiners. C’è da dire che per la squadra giallorossa sarebbe un grandissimo colpo, viste anche le grandissime prestazioni dell’olandese nell’Atalanta di Gasperini.