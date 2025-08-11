Pellegrini lascia la Roma: le cifre dell’accordo sorprendono tutti

In casa Roma, di fatto, potrebbe esserci a breve l’addio di Lorenzo Pellegrini.
Dopo aver battuto l’Everton con il gol realizzato da Matias Soulé, quindi, la Roma di Gian Piero Gasperini ha di fronte a sé l’ultima amichevole prima del ritorno del campionato. Alla sfida dello Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, mancano meno di due settimane.
Sabato prossimo, dunque, la Roma sfiderà i sauditi del Neom. Per Gian Piero Gasperini, quindi, sarà l’ultima prova prima dell’inizio di una stagione che promette di essere ricca di partite. Il team capitolino, infatti, cercherà sia tornare finalmente in Champions League che andare più possibile in Europa League.
Ma nel frattempo, ovviamente, la Roma guidata da Gian Piero Gasperini è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il calciomercato in entrata che in uscita. Una di queste riguarda anche il futuro di uno dei big di questi ultimi anni, ovvero il capitano Lorenzo Pellegrini.
Calciomercato Roma, Pellegrini ha trovato l’accordo con un’altra squadra: i dettagli
Come riportato sul proprio profilo ufficiale da Davide Parravano, giornalista di ‘Oggisportnotizie’, il West Ham spinge per prendere il centrocampista della Roma. Gli ‘Hammers’, infatti, hanno offerto a Lorenzo Pellegrini un contratto da ben 7 milioni di euro. Al club capitolino, invece, andrebbero 5 milioni di euro come indennizzo.
Lo stesso calciatore avrebbe già dato il suo consenso al passaggio del West Ham. Il club inglese, dunque, sembra essere in pole position per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Lorenzo Pellegrini.
Quest’ultimo, dunque, potrebbe trasferirsi in Premier League dopo i tanti interessi di squadre italiane. Il capitano della Roma, infatti, è stato accostato a diversi team del campionato di Serie A: dal Napoli, passando per il Milan, alla Juve e all’Inter.