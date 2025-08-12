Volo per Roma già prenotato: ribaltone giallorosso

In casa della Roma di Gian Piero Gasperini bisogna segnalare un volo già prenotato.

Dopo il duro ko subito contro l’Aston Villa di Unai Emery, di fatto, la Roma ha ottenuto un ottimo successo contro l’altra squadra di proprietà della famiglia Friedkin. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha infatti battuto l’Everton con la rete realizzata al 70′ da Matias Soulé.

Archiviato il match contro i ‘Toffees’, dunque, la Roma è ora attesa dall’ultimo test amichevole del suo precampionato prima della sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano del 23 agosto. Sabato prossimo, infatti, glii uomini di Gian Piero Gasperini faranno la prova finale della sfida contro i rossoblù contro i sauditi del Neom.

Tuttavia, ovviamente, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Anche perché la squadra di Gian Piero Gasperini ha bisogno di ulteriori rinforzi. Nel frattempo, però, in queste ultime ore bisogna segnalare un importantissimo ribaltone per il mercato del team capitolino.

Calciomercato Roma, pronto un ribaltone nel team di Gian Piero Gasperini: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del media ‘LaRoma24.it’, infatti, proprio il Neom è la squadra in pole position per acquisire le prestazioni di Evan Ndicka. Il difensore centrale, tra l’altro, starebbe riflettendo in maniera su questa offerta arrivatagli da questo club di Saudi Pro League.

La possibile cessione di Evan Ndicka, di fatto, porterebbe alla Roma una plusvalenza importante. Il calciatore, infatti, è arrivato nel team capitolino l’anno scorso da giocatore svincolato.

Nelle prossime ore, dunque, sapremo quale sarà il futuro di uno dei giocatori della stagione scorsa. Nel frattempo, dopo il problema muscolare rimediato nel corso dell’amichevole contro il Lens, Ndicka è pronto a tornare in gruppo.