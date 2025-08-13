Accordo col Milan e addio Roma: 40 milioni di euro

In casa Roma bisogna segnalare un addio per colpa del Milan di Allegri.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo il ko subito contro l’Aston Villa di Unai Emery, ha vinto l’amichevole ‘in famiglia’ contro l’Everton. Il marcatore decisivo è stato uno dei giocatori più attesi nella prossima stagione, ovvero Matias Soulè.

Archiviata la gara contro l’Everton, dunque la Roma è attesa dall’ultima amichevole del suo precampionato. Sabato prossimo, infatti, il team giallorosso giocherà con i sauditi del Neom. Questa gara, di fatto, è l’ultima grande prova generale per gli uomini di Gian Piero Gasperini prima dell’inizio del campionato.

Alla gara dello Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, mancano esattamente dieci giorni. La Roma, ovviamente, dovrà farsi trovare pronta per l’esordio nella Serie A 2024/25. Nel frattempo, però, in casa capitolina bisogna registrare una novità in sede di calciomercato che, di fatto, riguarda anche il Milan.

Calciomercato Roma, continua il forcing del Milan per Hojlund: le ultime

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il club rossonero sta infatti spingendo per Rasmus Hojlund. Lo stesso centravanti danese ha detto sì al passaggio del Milan di Massimiliano Allegri.

Nelle prossime ore, dunque, ci saranno ulteriori contatti per chiudere il trasferimento di Rasmus Hojlund nel team meneghino. L’operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito oneroso fissato tra i 5 ed i 6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 milioni.