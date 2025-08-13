Dalla Juve al Milan: il pupillo di Allegri molla la Roma

In queste ultime ore bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda Roma, Juve e Milan.

La Roma di Gian Piero Gasperini è sempre più vicina all’esordio ufficiale della stagione 2025/26. Alla prima giornata del campionato, infatti, mancano solo dieci giorni. Ricordiamo che la squadra giallorossa esordirà nella nuova Serie A il prossimo 23 agosto allo Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Per i capitolini ,dunque, c’è subito un match molto difficile. Proprio per questo motivo l’ultima amichevole di questo precampionato sarà davvero importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini. La Roma, dunque, dovrà dare il meglio di sé nella prossima gara contro il team saudita del Neom.

Ma il club giallorosso, così come tutte le altre squadre, in questi giorni è impegnato anche sul fronte del calciomercato. Queste sono infatti le ultime settimane utili per allestire un team che possa competere sia per tornare in Champions League che andare avanti più possibile in Europa League. Per il mercato della Roma, dunque, bisogna segnalare un’importante novità.

Calciomercato Roma, Allegri vuole portare il suo pupillo al Milan: ecco tutti i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Weston McKennie della Juventus. I rossoneri, di fatto, avrebbero individuato nel centrocampista bianconero il profilo perfetto per sostituire Musah, che potrebbe partire nei prossimi giorni.

L’ex calciatore del Valencia è seguito da diverse squadre, tra queste c’è anche un’altra bigo della Serie A: il Napoli di Antonio Conte. Il Milan, dunque, potrebbe puntare a McKennie, il quale ai tempi della Juventus era molto apprezzato per la sua duttilità tattica. dallo stesso Massimiliano Allegri.

Ricordiamo che Weston McKennie è stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. La voce riguardava un possibile scambio con Bryan Cristante che, però, non è mai stato un profilo ricercato dalla Juventus.