Lungo infortunio e Roma bloccata: colpaccio dalla Juve

Un lungo infortunio ha comportato delle conseguenze sia per il calciomercato della Roma che Juventus.

Dopo aver battuto l’Everton con il gol realizzato da Matias Soulé, di fatto, la Roma sabato prossimo giocherà contro il Neom. Quello contro il team saudita sarà l’ultimo test amichevole dei giallorossi di preparazione alla prima gara di campionato dello Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Ma la Roma di Gian Piero Gasperini, ovviamente, è anche impegnata sul fronte del calciomercato. Il team capitolino, di fatto, ha bisogno di importati colpi per compeltare una rosa che possa essere in grado sia di centrare il grande obiettivo della prossima stagione (ovvero tornare finalmente in Champions League) ed andare più avanti possibile in Europa League.

Proprio per questo motivo, Frederic Massara è al lavoro pe regalare ulteriori colpi a Gian Piero Gasperini. Ma a rovininare uno dei piani del dirigente sportivo della Roma è arrivato un brutto infortunio che, di fatto, porta con sé una cessione da parte di un’altra big del nostro campionato: la Juventus.

Calciomercato Roma, cambia il futuro di Gollini: ecco tutti i dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica edizione Palermo’, considerando il brutto ko rimediato da Gomis, il club rosanero è alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Tra i nomi ricerati dal team siciliano bisogna sicuramente inserire quello di Pierluigi Gollini della Roma.

Tuttavia, almeno finoa questo momento, il Palermo avrebbe l’intenzione di portare in Sicilia uno degli uomini più importanti all’intero dello spogliatoio della Juventus: ovvero Mattia Perin. Ci sarebbero stati anche dei contatti con l’estremo difensore ex Genoa. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo chi sarà il nuovo portiere della squadra guidata da Filippo Inzaghi.