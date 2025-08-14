Vlahovic al posto di Dovbyk: follia Friedkin

Sul futuro di Vlahovic e di Dovbyk bisogna segnalare una follia intrapresa dai Friedkin.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro L’Everton, è attesa dall’ultima amichevole del suo precampionato. Sabato prossimo, infatti, i giallorossi sono attesi dalla sfida contro il team saudita del Neom. Nel frattempo, però, il team capitolino è anche al centro di tante indiscrezioni di calciomercato.

Anche perché queste sono le ultime due settimane di una sessione estiva di mercato che ha portato con sé tantissimi cambiamenti tra le fila della Roma. Ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle ulteriori novità. Basta pensare che la stessa conferma di Artem Dovbyk non è così certa.

Anzi, considerando sia l’arrivo di Evan Ferguson che l’interessamento per un altro attaccante, il futuro del centravanti ucraiano sembra essere sempre più lontano da Roma. Proprio nelle ultime ore, tra l’altro, bisogna segnalare un aggiornamento che riguarda il destino di un altro attaccante molto importante del nostro campionato: Dusan Vlahovic.

Calciomercato, il futuro di Dovbyk sempre più legato a quello di Vlahovic

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Sébastien Vidal, giornalista e fondatore di ‘Weekend Sport’, l’Everton sta continuando il proprio forcing per il centravanti serbo della Juventus. Tuttavia, almeno per il momento, Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato l’offerta arrivatagli dai ‘Toffees’.

L’intenzione dell’ex calciatore della Fiorentina, infatti, avrebbe l’intenzione di rispettare il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’. Nelle prossime ore vedremo se l’Everton continuerà o meno questa trattativa per Dusan Vlahovic. Ricordiamo che nella giornata di ieri era trapelata anche una notizia su una possibile offerta del club inglese per Dovbyk.

Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti, questo tentativo del serbo dimostra le ambizioni dell’Everton, soprattutto dopo l’arrivo dello stesso Grealish.