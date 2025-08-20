Calciomercato Roma, via libera Dovbyk: fa tutto l’Inter

Sul destino di Artem Dovbyk, possibile cessione per il calciomercato della Roma, è arrivato un via libera dalla stessa Inter.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo il 2-2 rimediato nell’ultima amichevole contro il Neom, si sta preparando per l’esordio in campionato di sabato prossimo contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Tuttavia, così come per le altre, la squadra giallorossa è impegnata anche sul fronte del calciomercato.

Anche perché mancano solo una decina di giorni alla conclusione di questa sessione estiva di mercato. Inoltre, questi ultimi ultimi giorni di calciomercato della Roma sono stati contraddistinti da un club in particolare: l’Inter. La ‘Beneamata’, infatti, ha provato seriamente a prendere Koné che, però, è poi rimasto agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Tuttavia, oltre al centrocampista francese, il mercato della Roma e dell’Inter è legato anche a causa di un altro calciatore della squadra giallorossa. Il giocatore in questione, di fatto, è Artem Dovbyk.

Calciomercato Roma, l’Inter ha dato il via libera per la possibile partenza di Dovbyk: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportmediaset’, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno rifiutato un’offerta di 45 milioni di euro da parte del Napoli per Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano, di fatto, viene considerato dall’Inter ormai un suo punto fermo.

Il club partenopeo, incassato questo no da parte della ‘Beneamata’, sarà dunque costretto a virare su un altro obiettivo per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku. Nella lista di Giovanni Manna dei possibili sostituti del centravanti belga, tra l’altro, c’è anche il nome di Artem Dovbyk.

Nei prossimi giorni, quindi, il Napoli potrebbe compiere un assalto per l’ex attaccante del Girona. Bisognerà vedere se la Roma accetterà o meno l’ipotesi di cedere il calciatore ucraino.