Scambio con la Juve e svolta Roma: ribaltone Koné

Su Koné della Roma, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità che riguardano anche la Juventus.

Dopo il pareggio di sabato scorso per 2-2 contro i sauditi del Neom, di fatto, per la Roma di Gian Piero Gasperini è tempo di pensare alla prima giornata di campionato di Serie A. Sabato prossimo, infatti, i giallorossi scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano.

Nel frattempo, ovviamente, a tenere banco in casa Roma c’è sempre il calciomercato. La squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini, infatti, ha bisogno di importanti rinforzi sia per cercare di tornare a qualificarsi per un’edizione della Champions League che andare più avanti possibile nella seconda competizione europea per club: Europa League.

Anche se gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal fortissimo interessamento dell’Inter per Koné. La Roma, però, ha rimandato al mittente l’offerta nerazzurra per il centrocampista. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, il centrocampista giallorosso è al centro di una notizia di calciomercato che riguarda uno scambio con protagonista la Juventus.

Calciomercato Roma, uno scambio della Juve riguarda anche Koné: ecco tutti i dettagli

Il talent scout Michele Fratini, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Bianconera’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul mercato della ‘Vecchia Signora’: “La Juve farà delle cessioni importanti, incassando tra i 60-70 milioni di euro. Ci saranno anche scambi da fare per prendere Lookman”.

Uno di questi scambi, dunque, potrebbe essere quello con l’Inter che riguarderebbe Davide Frattesi e Manuel Locatelli. Con questo scambio, di fatto la squadra di Cristian Chivu direbbe definitivamente addio all’ipotesi di prendere Koné dalla Roma.

Il calciatore francese, dunque, al netto di offerte irrinunciabili, farà parte anche della Roma della stagione che inizierà sabato prossimo contro il Bologna. Anche perché lo stesso Gasperini considera Koné uno dei pilastri della sua squadra.