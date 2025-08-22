Via libera Juve e Roma: ha rifiutato lo scambio

Per la Roma e Juventus bisogna segnalare un via libera molto importante in sede di calciomercato.

Dopo tre mesi d’attesa, di fatto, è tornato finalmente il campionato. Domani inizierà infatti la Serie A 2025/26. Le prime due partite saranno Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. La Roma, invece, scenderà in campo la sera allo Stadio Olimpico per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano.

Per gli uomini di Gian Piero Gasperini, dunque, c’è subito la sfida contro una delle squadre più pericolose dell’intero campionato di Serie A. Nel frattempo, però, a tenere banco in casa Roma c’è sicuramente il calciomercato.

Anche perché c’è ancora il bisogno di consegnare allo stesso Gian Piero Gasperini altri giocatori da poter allestire una squadra competitiva. Proprio su una delle tante indiscrezioni bisogna segnalare delle grosse novità di mercato che, di fatto, riguardano anche la Juventus di Igor Tudor.

Calciomercato Roma e Juve, un no ad un scambio può cambiare tutto: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘The Mirror’, nonostante che sia stato messo alla porta da Ruben Amorin, il futuro di Jadon Sancho è ancora molto incerto. L’esterno inglese, dopo il rientro dal prestito al Chelsea, deve ancora trovare una nuova squadra.

Per ovviare a ciò, di fatto, Jadon Sancho poteva finire nella trattativa che avrebbe portato il trasferimento di Carlos Baleba dal Brighton al Manchester United. Tuttavia, quest’ultimo scambio è saltato a causa dell’elevato ingaggio dell’ex calciatore di Borussia Dortmund e Chelsea.

Jadon Sancho, dunque, è ancora senza squadra. E tra le squadre più interessate a lui, ovviamente, bisogna sicuramente inserire sia la Roma che la Juventus. Nelle prossime ore, dunque, potrebbero esserci dei rilanci da parte sia del team capitolino che dalla stessa ‘Vecchia Signora’.