Esclusi dal campionato: penalizzazione record prima dell’esordio

Prima dell’inizio della Serie A, di fatto, bisogna segnalare una penalizzazione davvero record.

Quest’oggi, dopo tre mesi, torna il campionato di Serie A. Le prime due partite che inizieranno alle ore 18.30 , sono Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. I campioni d’Italia in carica, quindi, inizieranno a difendere lo scudetto vinto tre mesi fa a partire dalla trasferta del Mapei Stadium contro gli uomini di Fabio Grosso.

In serata, invece, sarà il turno della Roma e del Milan a scendere in campo. I giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano, mentre la squadra di Massimiliano Allegri giocherà tra le proprie mura amiche contro la neopromossa Cremonese di Davide Nicola.

Mentre nella giornata di domani Juventus e Atalanta ospiteranno, rispettivamente, Parma e Pisa. L’ultima big della nostra Serie a scendere in campo sarà dunque l’Inter, visto che lunedì sera sarà di scena allo Stadio San Siro contro il Torino. Tuttavia, in attesa dell’inizio di questa stagione, bisogna segnalare una penalizzazione record che ha sconvolto tutto il calcio europeo.

Una penalizzazione record ha sconvolto il calcio europeo: esclusione ad un passo

Come riportato dal media ‘gsp.ro’, infatti, la FCU Craiova (team della terza serie dei campionati rumeni) è stata ulteriormente penalizzata. Basta pensare che, sommando alle precedenti penalizzazioni, alla bellezza di 94 punti di penalità.

Questa situazione così precaria della FCU Craiova è figlia di diversi debiti ancora da estinguere. Il club, infatti, deve ancora pagare ex dipendenti, ex allenatori, ex giocatori e, persino, la Dinamo per una partita di Coppa di Romania.

Inoltre, se la FCU Craiova (dopo essere esclusa dalla Liga 2) non dovesse risolvere entro 90 giorni tutte queste controversie, sarà sia esclusa da tutte le competizioni del calcio rumeno che disaffiliata.