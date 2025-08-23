La Juventus dopo l’Inter: blitz a sorpresa per il ‘tuttocampista’ goleador

Inter e Juventus, di fatto, si stanno sfidando per un calciatore ‘goleador’.

Dopo tre mesi, di fatto, quest’oggi torna finalmente il campionato. Anche se la Juventus giocherà domani all’Allianz Stadium contro il Parma. L’Inter di Christian Chivu, scenderà in campo lunedì allo Stadio San Siro nel match che la vedrà di fronte contro il Torino di Marco Baroni.

Nel frattempo, però, Juventus ed Inter sono al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato. Anche perché alla conclusione di questa sessione estiva di mercato mancano poco più di sette giorni. Entrambe le squadre, tra l’altro, hanno bisogno di ulteriori rinforzi per affrontare una stagione ricca di partite.

Tra le tante indiscrezioni di mercato che interessano sia la Juventus che l’Inter bisogna inserirne una in cui sono protagoniste. I due big italiani, infatti, si stanno sfidando per un ‘tuttocampista’ goleador.

Calciomercato, duello Inter e Juventus per uno dei prospetti europei più interessanti: le ultime

Come riportato dal portale ‘bianconeronews.it’, infatti, diverse notizie dai media francesi hanno sottolineato un possibile sondaggio della Juventus per Maghnes Akliouche del Monaco. I dirigenti della ‘Vecchia Signora’, dunque, starebbero spingendo per il classe 2002 seguito anche dall’Inter.

Tuttavia, oltre a quello della Juventus e della ‘Beneamata’, su Maghnes Akliouche bisogna registrare l’interesse anche di altre squadre europee: Arsenal e Lipsia. Il giovane trequartista, dunque, ha attirato a sé tutto questo clamore grazie alle sue caratteristiche di trequartista che, però, sa fare sia gol che assist.

Nei prossimi giorni, quindi, vedremo cosa succederà nel futuro di Maghnes Akliouche. Inter e Juventus sono pronte a cercare di prendere uno dei prospetti europei più importanti.