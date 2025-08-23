Lascia il Milan per la Juventus: il due di picche è già servito

Un giocatore del Milan di Allegri potrebbe andare alla Juventus.

Dopo la deludente stagione dell’anno scorso, di fatto, in casa Milan ci sono stati tanti cambiamenti. Basta pensare solamente agli arrivi di Igli Tare (nuovo direttore sportivo) e di Massimiliano Allegri (tornato alla guida del team meneghino dopo undici anni).

Ma, ovviamente, tra le fila del Milan ci sono state diverse novità: dalle cessioni di Theo Hernandez e Reijnders agli arrivi di giocatori come Modric, Ricci e Jashari. In queste ore, tra l’altro, Igli Tare anche l’arrivo di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen. Il giocatore nigeriano, dunque, sarà il nuovo centravanti rossonero.

Sempre in attesa di conoscere il futuro di Gimenez. Quest’ultimo, arrivato solo lo scorso gennaio, può infatti già lasciare il Milan. Tuttavia, oltre all’attaccante messicano ex Feyenoord, in casa rossonera potrebbe esserci un altro addio ed in favore di un’altra big del nostro campionato, ovvero la Juventus.

Calciomercato Milan, un giocatore di Allegri può andare alla Juve: ecco chi

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘milanews.it’, infatti, Comolli e Chiellini hanno sondato la pista che porta ad Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo, di fatto, sarebbe l’opzione B della Juventus in caso dall’Atletico Madrid di Molina.

Da segnalare che, almeno per il momento, non c’è nessuna trattativa tra le due squadre. Il Milan, dal canto suo, chiede per Alexis Saelemaekers tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Nei prossimi giorni, dunque, staremo a vedere se la Juventus farà o meno un’offerta per l’ex giocatore di Bologna e Roma.