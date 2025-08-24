Chiesa alla Roma: scambio saltato e svolta giallorossa

In casa Roma, dopo la vittoria contro il Bologna, ci sono delle novità di calciomercato su Federico Chiesa.

La Roma di Gian Piero Gasperini non ha steccato la prima giornata di campionato. Anzi, dopo aver fornito un’ottima prestazione, i giallorossi hanno avuto la meglio sul Bologna di Vincenzo Italiano con il gol siglato da uno dei nuovi arrivati, ovvero dal laterale destro brasiliano Wesley.

Archiviato il match contro il team emiliano, dunque, la Roma è attesa dal match contro una delle tre neopromosse. Sabato prossimo infatti, gli uomini di Gian Piero Gasperini giocheranno in trasferta contro il Pisa di Gilardino, che questa sera ha pareggiato 1-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta dell’ex tecnico capitolino Ivan Juric. Nel frattempo, però, in casa giallorossa a tenere banco c’è sempre il calciomercato.

Anche perché la Roma è al centro di diverse indiscrezioni. Una di queste riguarda un calciatore seguito da diverse squadre del campionato di Serie A: Federico Chiesa. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna segnalare una grossa novità.

Calciomercato Roma, grosse novità su Federico Chiesa: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘Caughtoffside.com’, infatti, c’è anche la Roma sulle tracce dell’ex calciatore della Juventus. Il Liverpool, nonostante il gol realizzato contro il Bournemouth, ha ancora tutta l’intenzione di cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’ex giocatore della Juventus.

Basta pensare che i dirigenti dei ‘Reds’ hanno anche cercato di inserire Federico Chiesa nello scambio per arrivare ad Alexander Isak del Newcastle. La Roma, dunque, è sulle tracce del giocatore italiano, il quale è seguito da altre big del nostro campionato di Serie A: da Milan e Napoli, passando per l’Atalanta, all’Inter.

Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro di Federico Chiesa. Ricordiamo che quest’ultimo ha bisogno di giocare con continuità per tornare in Nazionale.