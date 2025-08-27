Vlahovic al posto di Dovbyk: “Juve e Roma stanno trattando”

In casa della Roma e della Juventus bisogna segnalare un annuncio che, di fatto, riguarda sia il futuro di Artem Dovbyk che di Dusan Vlahovic.

Dopo la vittoria rimediata nel primo turno di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, la Roma è attesa da un’altra gara molto importante. Sabato prossimo, esattamente alle ore 20.45, i giallorossi giocheranno in trasferta contro il Pisa di Alberto Gilardino, che domenica scorsa ha fermato sull’1-1 l’Atalanta dell’ex tecnico capitolino Ivan Juric.

La Roma, almeno sulla carta, ha quindi l’occasione di fare punteggio pieno, anche se dovrà confrontarsi con un ambiente caldissimo. Nel frattempo, però, la squadra giallorossa è ovviamente concentrata anche sul calciomercato, visto che alla conclusione di quest’ultimo manca ormai meno di una settimana.

Gian Piero Gasperini, tra l’altro, si aspetta nuovi rinforzi per allestire una squadra che possa sia competere per tornare in Champions che disputare un’ottima Europa League. Proprio in queste ultime ore di mercato, dunque, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato che riguarda anche due altre big del campionato di Serie A: Milan e Juventus.

Calciomercato Roma, attenzione alla pista che porta a Vlahovic della Juve

A fornirla, esattamente a ‘calciomercato.it’, è stato Paolo Signorelli: “Dusan Vlahovic è un giocatore che piace tantissimo alla Roma, Gasperini lo vuole perché sa che con il suo gioco farebbe tanti gol. L’attaccante, ovviamente, va convinto e va prima ceduto Dovbyk. I due club già stanno parlando, visto che quello capitolino è molto interessato all’ex attaccante della Fiorentina”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Per venire alla Roma, ovviamente, Dusan Vlahovic dovrebbe ridursi di parecchio l’ingaggio. Al momento, dunque, non c’è nessun accordo. Milan? Il serbio piace moltissimo sia a Tare che Allegri e, dunque, potrebbe riaprirsi questa pista. Ma quest’ultimo aspetto è molto difficile che accada”.