Conte frega la Juve: salta l’affare con la Roma

Il Napoli di Antonio Conte ha beffato in sede di calciomercato ben due big del campionato di Serie A: Roma e Juventus.

Archiviata la gara vinta allo Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, di fatto, in casa Roma si sta pensando solo alla prossima giornata di campionato. I giallorossi sono infatti attesi dalla gara in trasferta di sabato sera contro il Pisa che, tra l’altro, domenica scorsa ha fermato l’Atalanta dell’ex Juric.

Tuttavia, così come le altre squadre, la Roma è impegnata in questi giorni anche sul fronte calciomercato. Il club capitolino, di fatto, è al centro di tante indiscrezioni. Basta pensare solo all’idea del Milan di compiere uno scambio tra due attaccanti: Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Ma in attesa di conoscere l’esito di questa possibile soluzione di calciomercato, in casa Roma bisogna considerare un’operazione saltata. La ‘colpa’ di questo mancato acquisto è sicuramente del Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, Napoli di Conte in pole position per un giocatore accostato ai giallorossi: le ultime

Il club partenopeo, infatti, è sulle tracce di Kobbie Mainoo, accostato nei giorni anche alla Roma e alla Juventus. Ma la squadra di Conte è sicuramente davanti a tutte, considerando anche la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Quest’ultimo aspetto rappresenta ovviamente una carta in meno per il club capitolino.

Tuttavia, almeno come raccolto da ‘TBR Football’, il Manchester United non ha l’intenzione di cedere Kobbie Mainoo a titolo temporaneo, ma solo con una cessione definitiva. Anche se bisogna valutare quanto chiedono i ‘Red Devils visto che, come scritto da ‘Il Mattino’, lo scorso gennaio hanno chiesto al Chelsea la bellezza di 70 milioni di euro.