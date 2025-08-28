Salta la panchina della big: offerta folle per Conte

Il Napoli giocherà sabato contro il Cagliari, ma prima bisogna segnalare una novità importante sullo stesso Conte.

Nel primo turno di campionato, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è stato tra le squadre che hanno impressionato di più. I partenopei hanno infatti battuto il Sassuolo di Fabio Grosso con estrema autorità e personalità.

La gara del Mapei Stadium, di fatto, non è mai stata in bilico. Il Napoli è stato sempre superiore in tutto rispetto al team emiliano, sconfitto poi per 0-2. I campioni d’Italia in carica sono ora attesi dalla sfida di sabato prossimo dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari di Fabio Pisacane.

Tuttavia, oltre alle varie indiscrezioni di calciomercato, in casa Napoli bisogna segnalare una novità anche per lo stesso Antonio Conte. Sul futuro di quest’ultimo, infatti, bisogna segnalare un’importante indiscrezione.

Napoli, una big europea su Antonio Conte: le ultime

Come riportato dal ‘mirror.co.uk’, dopo l’incredibile ko di ieri sera in Coppa di Lega del Manchester United contro il Grimsby (squadra della quarta serie inglese), i tifosi dei ‘Red Devils’ vogliono immediatamente l’esonero di Ruben Amorim. Sui social, di fatto, si è scatenato il putiferio nei confronti del tecnico portoghese.

Tra i possibili sostituti di Ruben Amorim, almeno secondo il sito ‘bettingodds.com’, c’è Antonio Conte. La quota del possibile ingaggio dell’attuale allenatore del Napoli è di 17. Questa non è sicuramente voce di calciomercato, ma si sa che (soprattutto in Inghilterra) i siti di scommesse hanno il sentore del contesto calcistico inglese.

Ricordiamo, però, che per strappare Conte al Napoli il Manchester United dovrà presentare un’offerta davvero mostre. Aurelio De Laurentiis, di fatto, farà di tutto per trattenere ancora il tecnico salentino sotto l’ombra del Vesuvio.