Scambio Dovbyk – Gimenez, accordo raggiunto: cosa manca per le firme

In casa Roma ci sono ulteriori novità sullo scambio col Milan tra Dovbyk e Gimenez.

Dopo la vittoria rimediata allo Stadio Olimpico contro il Bologna, dunque, la Roma è attesa da una trasferta che può diventare sicuramente insidiosa. I giallorossi sono infatti attesi dalla gara contro il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, che domenica scorsa ha fermato l’Atalanta dell’ex tecnico capitolino Ivan Juric.

La Roma è sicuramente favorita per ottenere i tre punti finali, ma dovrà comunque prestare la massima attenzione ad un ambiente che sarà davvero caldo. Ma in casa giallorossa a tenere banco c’è anche il calciomercato. Su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna segnalare delle grosse novità.

Anche perché tra le varie trattative che riguardano la Roma di Gasperimi bisogna sicuramente inserire quella dello scambio con il Milan tra Artem Dovbyk ed il centravanti messicano Santiago Gimenez. Proprio su quest’ultima operazione, di fatto, sono arrivati alcuni importanti aggiornamenti.

Calciomercato Roma, novità sullo scambio tra Dovbyk e Gimenez: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Milan e la Roma hanno trovato l’accordo per compiere questo scambio tra i due attaccanti centrali. Ma per concludere l’operazione bisogna aspettare il sì di Santiago Gimenez, visto che Artem Dovbyk ha già dato il suo consenso di diventare un giocatore rossonero.

Nelle prossime ore, dunque, si attende la risposta definitiva di Santiago Gimenez. Quest’ultimo, tra l’altro, ha anche segnato questa sera nella gara tra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Per quanto riguarda Artem Dovbyk, invece, il suo sì è arrivato dopo che ha perso il posto da titolare. Gian Piero Gasperini, infatti, preferisce Evan Ferguson all’ex calciatore del Girona.