Addio Juventus: firma immediata da 15 milioni per il bomber

La Juventus giocherà domani in trasferta con il Genoa dell’ex Vieira, ma prima per il gruppo di Tudor bisogna segnalare un addio in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria rimediata domenica scorsa contro il Parma di Cuesta, dunque, la Juventus è attesa dalla prima sfida ufficiale in trasferta di questo campionato. Domani, esattametne alle ore 18.30, la ‘Vecchia Signora’ sarà infatti di scena allo Stadio Marassi per giocare contro il Genoa.

La gara contro i rossoblù non sarà facile, anche se gli uomini di Igor Tudor hanno comunque l’occasione di andare a punteggio pieno. Nel frattempo, però, la Juventus è ovviamente al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il calciomercato in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda il fronte acquisti, il club bianconero spinge ancora con il PSG per far tornare Kolo Muani a Torino. Tuttavia, oltre a quelle sul centravanti francese, in casa della Juventus bisogna segnalare delle novità importanti anche sul futuro di un altro attaccante centrale.

Calciomercato Juventus, addio ad un bomber: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Germania’, infatti, il Bayern Monaco ha completato l’accordo con il Chelsea per l’arrivo di Nicolas Jackson. Il centravanti, dunque, si trasferirà in Baviera con la formula del prestito oneroso ( ovvero 15 milioni di euro) con opzione di acquisto a titolo definitivo.

Nicolas Jackson, dunque, sarà un nuovo giocatore di Vincent Kompany. Mentre nei giorni scorsi, di fatto, il calciatore senegalese era stato accostato anche la stessa Juventus. Quest’ultima, però, ha poi deciso di puntare tutte le proprie fiche su Kolo Muani.