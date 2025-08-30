La grande ex ha scelto Mourinho: le cifre sono già ufficiali

Per José Mourinho, dopo l’esonero da guida tecnica del Fenerbahce, già ci sono delle novità.

Tuttavia, oltre ai sorteggi, questo venerdì è stato caratterizzato anche da un’altra notizia che ha fatto molto rumore, ovvero l’esonero di José Mourinho. Quest’ultimo, dopo l’eliminazione subita dal play-off di Champions League, è stato sollevato dall’ingaggio di guida tecnica del Fenerbahce.

Questo per José Mourinho è il quarto esonero consecutivo. In molti stanno pensando che la carriera del tecnico portoghese sia ormai agli sgoccioli, ma per lui potrebbe esserci già un’altra squadra importante.

José Mourinho può aver già trovato un altro team: ecco le cifre ufficiali

Secondo le quote di ‘italica’, ovvero 2.5, José Mourinho sembra essere in pole position per diventare il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Questa non è sicuramente una notizia di calciomercato, ma si sa di come le agenzie di scommesse (soprattutto per quanto riguarda le vicende inglesi) sappiano comunque intercettare cosa stia accadendo in quel momento.

Anche perché la posizione di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Nottingham Forest è molto in bilico. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se Josè Mourinho tornerà o meno alla guida di una squadra del campionato più bello e più seguito al mondo, ovvero la Premier League.

Da sottolineare che, oltre allo stesso José Mourinho, gli altri candidati per la panchina del Nottingham Forest sono Ange Postecoglou e Brendan Rodgers.