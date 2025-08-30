Pellegrini al Milan, cifre UFFICIALI: hanno messo nero su bianco

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle novità sul possibile approdo di Pellegrini al Milan.

Dopo aver battuto il Bologna una settimana fa, la Roma di Gian Piero Gasperini giocherà questa sera a Pisa. Tuttavia, così come per le altre squadre, queste ore sono molto calde in casa giallorossa sul mercato. Il team capitolino, di fatto, ha bisogno di ulteriori rinforzi per affrontare una stagione ricca di partite.

L’asse più caldo, almeno in queste ultime ore, è sicuramente quello tra la Roma ed il Milan. I due club, infatti, stanno continuando la trattativa per compiere lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. L’ex Girona ha già detto sì al suo passaggio in rossonero, mentre il messicano ha aperto solo nella serata di ieri ad un possibile approdo nel team di Gian Piero Gasperini.

Tuttavia, oltre allo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, in queste ultime ore stanno circolando varie indiscrezioni che portano alla cessione di Lorenzo Pellegrini. Proprio su quest’ultima voce, di fatto, bisogna segnalare già delle ‘cifre ufficiali’.

Calciomercato Roma, novità sulla possibile cessione di Pellegrini al Milan: le ultime

Secondo le quote di ‘Sisal’, infatti, il trasferimento del centrocampista al Milan è bancato solo a 6.00. Questa non è sicuramente una notizia di calciomercato, ma è sicuramente un sentore di quanto possa accadere nelle prossime ore.

Anche perché, almeno secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, Lorenzo Pellegrini è stato infatti proposto al Milan. A breve, quindi, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del centrocampista italiano.