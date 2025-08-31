Chiesa in Serie A al fotofinish: ci sono anche le cifre

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità anche su Federico Chiesa.

Dopo aver battuto il Bologna, la Roma ha ottenuto un altro successo importante. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno infatti battuto in trasferta il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino con il gol realizzato da Matias Soulé. Una volta archiviata la gara contro il team tosco, però, è ora tempo di pensare al calciomercato.

Anche perché questa sessione estiva è davvero agli sgoccioli. In casa Roma, dunque, queste ore sono davvero calde. Basta pensare solamente al possibile scambio con il Milan tra Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk. Tuttavia, oltre a questa trattativa, Frederic Massara è impegnato anche su altri fronti.

Tra questi bisogna sicuramente inserire quello di Federico Chiesa. L’ex giocatore della Juventus, di fatto, è da tempo accostato alla Roma. Anche perchè questo motivo, di fatto, bisogna segnalare alcune cifre sull’arrivo del calciatore italiano nella Roma guidata da Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma, ci sono novità su Federico Chiesa: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il passaggio di Federico Chiesa alla squadra di Gian Piero Gasperini, almeno secondo le quote di ‘Sisal’, è bancato a 6.00. Dopo la Roma, invece, c’è il Milan (7.50) e l’Inter (9). Da segnalare che le agenzie di scommesse, ovviamente, non danno notizie, ma sono comunque da tenere in consideranzione.

Tuttavia, almeno secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘caughtoffside.com’, Federico Chiesa potrebbe restare al Liverpool a causa delle sue elevate richieste economiche. La Roma ha fatto qualche sondaggio, soprattutto dopo il successo dei ‘Reds’ contro il Bournemouth, ma difficilmente riuscirà a trovare tutte le risorse necessarie. Anche perché il club capitolino ha altre priorità in questo momento.