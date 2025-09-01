Leao in Premier League sul gong: i giochi sono chiusi

In casa Milan, dopo la vittoria contro il Lecce, bisogna segnalare delle novità su Rafael Leao.
Dopo il ko subito a sorpresa allo Stadio San Siro contro la Cremonese, di fatto, il Milan ha ottenuto i suoi primi tre punti di questo campionato. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno infatti sconfitto venerdì scorso al Via del Mare contro il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco.
Una volta archiviata la gara contro il Lecce, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Milan giocherà in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, però, bisogna chiudere varie trattative nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato.
Il nome sulla bocca di tutti è sicuramente quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, dopo qualche dubbio iniziale, ha detto sì al Milan. Tuttavia, oltre all’arrivo dell’ex calciatore della Juventus, in casa rossonera bisogna segnalare delle novità sul futuro di uno dei giocatori più importanti, ovvero Rafael Leao.
Calciomercato Milan, una big della Premier League su Rafael Leao: le ultime
Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Miguel Delaney, giornalista del media inglese ‘independent.com’, il Tottenham sta cercando di chiudere in queste ore sia per un difensore che per un attaccante esterno. Tra i giocatori proposti agli ‘Spurs’ c’è stato lo stesso Rafael Leao del Milan.
Tuttavia, viste le grosse difficoltà per arrivare all’attaccante portoghese, la trattativa non ha mai preso realmente piede. Massimiliano Allegri, dunque, punterà su Rafael Leao per centrare l’obiettivo principale di questa stagione rossonera: tornare a disputare la massima competizione europea per club, ovvero la Champions League.