Calciomercato Roma, sacrificio a gennaio: Inter già avvisata

La Roma giocherà domenica contro l’Inter, ma prima per entrambe ci sono delle novità di calciomercato.

Una volta archiviata la doppia sosta per gli impegni delle varie nazionali, di fatto, per la Roma di Gian Piero Gasperini inizierà il primo tour de force della stagione. Basta pensare che i giallorossi in soli dieci giorni sfideranno Torino e Lazio in campionato e Nizza per la prima giornata di Europa League.

Dopo le vittorie contro Bologna e Pisa, quindi, la Roma è chiamata a dare ulteriori conferme. Tuttavia, oltre alle ‘semplici’ questioni di campo, il team capitolino è ancora al centro di notizie di calciomercato.

Il gruppo agli ordini di Gian Piero Gasperini sembra destinato a cambiare ancora nella prossima sessione invernale di mercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna infatti registrare delle importanti novità che riguardano un’altra big del nostro campionato di Serie A, ovvero l’Inter.

Calciomercato, novità per la Roma di Gasperini e per l’Inter di Chivu: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘Football Insider’, nonostante l’ultimo ko nello scontro diretto prima della sosta, l’Arsenal ha tutta l’intenzione di cercare di spodestare il Liverpool da vincitore del campionato più bello e seguito al mondo: La Premier League.

Proprio per questo motivo, di fatto, i dirigenti dei ‘Gunners’ hanno già preso delle decisioni importanti per il prossimo mercato di gennaio. Tra queste bisogna sicuramente inserire della possibile cessione sia Gabriel Jesus che di Leandro Trossard. Questo doppio addio, infatti, permetterebbe all’Arsenal di abbassare il proprio monte ingaggi e di compiere qualche colpo in entrata.

Questa notizia, dunque, riguarda sia la Roma di Gasperini che l’Inter di Chivu. Trossard è stato infatti accostato ad entrambe le squadre italiane nella scorsa sessione estiva di calciomercato.