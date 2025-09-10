Esonero lampo, Mourinho torna in Serie A: le cifre Uffficiali

Sul futuro di José Mourinho, di fatto, bisogna segnalare delle novità davvero importanti.

Una volta archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo su campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo turno ci sono già delle gare molto importanti. Basta pensare solamente alla sfida di sabsato prossimo dell’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Inter.

Anche il Napoli di Antonio Conte campione d’Italia in carica ha di fronte a sé una gara molto insidiosa. Il team partenopeo, infatti, sarà di scena all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Pioli. La Roma, invece, ospiterà domenica allo Stadio Olimpico il Torino guidato da Marco Baroni.

Il terzo turno di campionato della Serie A, dunque, potrebbe essere già importante per il futuro di alcuni allenatori. Anche perché in queste ultime ore è tornata ad avanzare l’ipotesi che porterebbe ad un ritorno in Serie A di un ex allenatore della Roma, ovvero lo ‘Special One’ José Mourinho.

Mourinho può tornare in Serie A: ecco le cifre ufficiali

Come riportato dai siti di scommesse ‘GoldBet’ e ‘Better’, infatti, il possibile ingaggio di Inter ed Atalanta del tecnico portoghese entro il prossimo 25 dicembre è quotato a ’25’. Ma sul futuro di José Mourinho, ovviamente, ci sono anche altre ipotesi:

2,75 Nottingham Forest

3,75 un squadra della Saudi Pro League

6 una Nazionale

12 Newcastle

20 Everton, Manchester United o possibile approdo nella MLS

25 Inter e Atalanta

50 Roma

Nelle prossime settimane sicuramente sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro dello stesso José Mourinho, anche se fa sicuramente rumore le quote che riguardano sia l’Inter che l’Atalanta. Le due squadre nerazzurri, infatti, non sono partite nel migliore dei modi.

La ‘Beneamata’ di Chivu ha infatti vinto la prima con il Torino, ma poi ha perso in casa contro l’Udinese. L’Atalanta di Ivan Juric, invece, ha pareggiato prima con il Pisa e poi con il Parma.