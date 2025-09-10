Infortunio choc e Juventus avvisata: clamoroso ritorno dall’ex

In casa Juve, in attesa della sfida di sabato con l’Inter, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che riguarda un infortunio davvero choc.

La Juventus di Igor Tudor ha iniziato come meglio poteva il proprio campionato. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti prima sconfitto il Parma e poi il Genoa, portandosi a punteggio pieno con altre squadre: Napoli, Roma e Cremonese.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, la Juventus è chiamata subito ad un test che già dirà moltissimo sulle sue ambizioni. Sabato prossimo, infatti, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium l’Inter di Chivu, che nell’ultimo turno ha perso in casa con l’Udinese.

In caso di successo, ovviamente, la Juventus farebbe un importantissimo passo in avanti. Tuttavia, in attesa della gara contro l’Inter, in casa della ‘Vecchia Signora’ è arrivata la notizia di un infortunio choc che può far cambiare tutti i piani di mercato.

Un infortunio choc può cambiare il calciomercato della Juventus di Tudor: ecco perché

Come riportato da ‘teamtalk.com’, dopo che Levi Cowill starà fuori per quasi tutta la stagione per colpa di un problema fisico al legamento crociato anteriore, il Chelsea starebbe valutando di prendere un nuovo difensore a gennaio. Tra le possibili opzioni bisogna inserire un nome fortemente accostato alla Juventus: Marc Guehi.

Il difensore centrale inglese doveva lasciare già questa estate il Crystal Palace, ma poi il passaggio al Liverpool non è andato più in porto. Su Marc Guehi (che è cresciuto proprio nelle giovanili del Chelsea) è iniziata una vera propria asta, visto che il suo contratto con le’ Eagles’ scadrà il prossimo 30 giugno. Sul calciatore, bisogna registrare l’interesse di diverse big europee.

La prima è sempre il Liverpool e poi ci sono Juventus e Chelsea, anche se quest’ultimo sembra essere più defilato. Nelle prossime settimane, dunque, vedremo quale sarà di un giocatore forte come Marc Guehi.