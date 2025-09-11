Addio Roma, c’è l’Inter a gennaio: rottura totale col club

Calciomercato Roma, c’è sempre l’Inter di mezzo. Rottura totale con il club e firma subito con i nerazzurri. Ecco la situazione 

Il calciomercato non va mai in vacanza e lo abbiamo visto anche stamattina, con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport che parla di un assalto dell’Inter, già programmato, per Manu Koné. 

Marotta sorridente è il presidente dell'Inter
Addio Roma, c’è l’Inter a gennaio: rottura totale col club (Lapresse) – Asromalive.it

La Roma è costretta a cedere secondo il quotidiano, prendendo le parole di Ranieri di qualche giorno fa, e sottolinea come i giallorossi debbano fare un sacrificio, quello del centrocampista è uno dei papabili. Insomma, si parla sin da subito di quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Detto questo, anche in casa giallorossa si guarda ai possibili innesti e nel corso dell’estate appena andata in archivio, o quasi, un nome è stato accostato con una certa insistenza dentro Trigoria. Un profilo che, a detta di Fabrizio Romano, è anche nel mirino dell’Inter.

Calciomercato Roma, Ordonez nel mirino dell’Inter

Parliamo di Joel Ordonez, difensore del Brugge, per il quale i nerazzurri si erano spinti fino a 22milioni di euro per poterlo prendere. L’operazione, evidentemente, non è andata in porto e magari la Roma la prossima estate ci potrebbe riprovare. Certo, l’interesse dei nerazzurri di Milano – ha sottolineato Romano in un video su Youtube – rimane ed è anche bello importante: Ordonez è inserito nella short list dei difensori che Marotta vorrebbe portare in Italia.

Ordonez contrasta Retegui
Calciomercato Roma, Ordonez nel mirino dell’Inter (Lapresse) – Asromalive.it

Nelle scorse settimane inoltre il difensore era entrato nel mirino anche Marsiglia (Ordonez aveva anche saltato alcuni allenamenti per spingere verso questa soluzione) e Al Hilal, ma non si è mosso dal club per il quale sta giocando in questo momento. Quindi sarà una corsa bella importante, e magari la Roma potrebbe anche anticipare la concorrenza sperando di fare il colpo a gennaio. Complicato, molto complicato, perché le società che abbiamo citato hanno adesso molte più possibilità economiche per riuscire a piazzare degli innesti. La Roma invece deve fare i conti. Centellinando le uscite.

