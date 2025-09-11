Addio Roma, c’è l’Inter a gennaio: rottura totale col club

Calciomercato Roma, c’è sempre l’Inter di mezzo. Rottura totale con il club e firma subito con i nerazzurri. Ecco la situazione

Il calciomercato non va mai in vacanza e lo abbiamo visto anche stamattina, con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport che parla di un assalto dell’Inter, già programmato, per Manu Koné.

La Roma è costretta a cedere secondo il quotidiano, prendendo le parole di Ranieri di qualche giorno fa, e sottolinea come i giallorossi debbano fare un sacrificio, quello del centrocampista è uno dei papabili. Insomma, si parla sin da subito di quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Detto questo, anche in casa giallorossa si guarda ai possibili innesti e nel corso dell’estate appena andata in archivio, o quasi, un nome è stato accostato con una certa insistenza dentro Trigoria. Un profilo che, a detta di Fabrizio Romano, è anche nel mirino dell’Inter.

Calciomercato Roma, Ordonez nel mirino dell’Inter

Parliamo di Joel Ordonez, difensore del Brugge, per il quale i nerazzurri si erano spinti fino a 22milioni di euro per poterlo prendere. L’operazione, evidentemente, non è andata in porto e magari la Roma la prossima estate ci potrebbe riprovare. Certo, l’interesse dei nerazzurri di Milano – ha sottolineato Romano in un video su Youtube – rimane ed è anche bello importante: Ordonez è inserito nella short list dei difensori che Marotta vorrebbe portare in Italia.

Nelle scorse settimane inoltre il difensore era entrato nel mirino anche Marsiglia (Ordonez aveva anche saltato alcuni allenamenti per spingere verso questa soluzione) e Al Hilal, ma non si è mosso dal club per il quale sta giocando in questo momento. Quindi sarà una corsa bella importante, e magari la Roma potrebbe anche anticipare la concorrenza sperando di fare il colpo a gennaio. Complicato, molto complicato, perché le società che abbiamo citato hanno adesso molte più possibilità economiche per riuscire a piazzare degli innesti. La Roma invece deve fare i conti. Centellinando le uscite.