Bremer al posto di Guehi, terremoto Juve: Comolli senza difesa

In casa Juventus, di fatto, ci sono delle grosse novità sia su Bremer che su Guehi.

La Juventus di Igor Tudor ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. Pur non convincendo tantissimo dal punto di vista del gioco, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha infatti battuto nelle prime due giornate di campionato prima il Parma di Cuesta e poi il Genoa dell’ex bianconero Vieira.

Mentre ora, una volta archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, la Juventus è attesa dal big match dell’Allianz Stadium di sabato prossimo contro l’Inter di Cristian Chivu. Quello di sabato contro la ‘Beneamata è ovviamente un test fondamentale per conoscere le reali potenziali degli uomini di Igor Tudor.

Tra i giocatori a cui si affiderà il tecnico croato bisogna sicuramente inserire Bremer. Proprio il ritorno di quest’ultimo ha riportato grandissima solidità nella retroguardia della Juventus. Tuttavia, in attesa della sfida contro l’Inter, sul brasiliano bisogna segnalare una notizia di calciomercato che riguarda anche un obiettivo di Comolli: Marc Guehi.

Calciomercato Juve, novità sul futuro di Bremer e Guehi: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, Bremer continua ad essere seguito dal Liverpool di Arne Slot. I ‘Reds’. infatti sono stati vicini ad acquistare il brasialiano un anno fa, ma poi l’operazione non è andata in porto.

Il Liverpool, oltre a Marc Guehi, sta valutando di ripiombare su Bremer. Anche perché le prestazioni dell’ex calciatore del Torino di questo inizio stagione sono davvero incoraggianti. Basta pensare che su di lui c’è l’interesse anche di altre squadre del campionato più seguito al mondo: la Premier League.

Tra la Juventus ed il Liverpool, quindi, si potrebbe innescare un intreccio di calciomercato davvero importante. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è anche lei sulle tracce di Marc Guehi, che il prossimo 30 giugno sarà libero dal suo contratto attuale con il Crystal Palace.