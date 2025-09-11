DIRETTA Roma, esami Wesley e rinnovo Dybala: le news dell’11 settembre

Calciomercato e notizie dal campo: tutti gli ultimi aggiornamenti sul mondo giallorosso in tempo reale

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Roma tra tre giorni affronterà in casa il Torino. Assente dall’ultima partita del Brasile per un’infiammazione al ginocchio, Wesley è rientrato nella capitale per fare gli esami strumentali in vista della sfida di campionato. Sono tante, tuttavia, anche le notizie di calciomercato, sia in entrata che in uscita, con tanti contratti in scadenza a giugno.