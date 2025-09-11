DIRETTA Roma, esami Wesley e rinnovo Dybala: le news dell’11 settembre

Calciomercato e notizie dal campo: tutti gli ultimi aggiornamenti sul mondo giallorosso in tempo reale
Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Roma tra tre giorni affronterà in casa il Torino. Assente dall’ultima partita del Brasile per un’infiammazione al ginocchio, Wesley è rientrato nella capitale per fare gli esami strumentali in vista della sfida di campionato. Sono tante, tuttavia, anche le notizie di calciomercato, sia in entrata che in uscita, con tanti contratti in scadenza a giugno.
- 11.25 Sospiro di sollievo per Wesley. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli esami effettuati questa mattina non hanno evidenziato lesioni o infiammazioni, ma solamente un leggero sovraccarico muscolare.
- 11.05 Nel mirino della Roma nel corso dell’estate, secondo Fabrizio Romano Ordonez è nella short list dell’Inter. La situazione.
- 10.21 Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter non ha mollato la presa su Manu Koné e starebbe preparando un rilancio da 40 milioni di euro. Una cifra che è comunque lontana dalla valutazione del centrocampista francese fatta dalla Roma.
- 9.49 Il ‘Corriere dello Sport’ parla del contratto di Paulo Dybala, in scadenza il 30 giugno del 2026, ipotizzando un primo incontro per parlare di rinnovo a cavallo tra ottobre e novembre.
- 8.22 C’è un po’ di ansia tra i tifosi della Roma per le condizioni di Wesley. Rientrato dal Brasile con un’infiammazione al ginocchio, l’esterno giallorosso svolgerà oggi gli esami medici.