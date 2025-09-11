Esonero dopo il Derby: accordo con Mourinho, il ritorno è col botto

Sul futuro di José Mourinho ci potrebbero essere delle importanti novità già nel prossimo weekend.

La prima sosta per le nazionali della stagione è già terminata, visto che il ritorno del campionato è ormai imminente. Poi, tra l’altro, la Serie A torna subito con una delle gare più importanti. Sabato prossimo, infatti, all’Allianz Stadium ci sarà il Derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter.

Entrambe le squadre, ovviamente, hanno tutta l’intenzione di fare bene in una gara così importante. La Juventus ha tutta l’intenzione di restare a punteggio pieno e, quindi, in testa alla classifica. L’Inter, invece, deve riprendersi dal ko subito a San Siro prima della sosta dall’Udinese.

In casa nerazzurra, inoltre, stanno già girando diverse indiscrezioni sul futuro dello stesso Cristian Chivu. Tra le opzioni accostate alla panchina dell’Inter c’è anche quello che porta all’incredibile ritorno in nerazzurro di José Mourinho. Dopo l’esonero col Fenerbahce, il tecnico portoghese è seguito da diverse squadre. Proprio sul futuro, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Mourinho potrebbe ritrovare una panchina già nel prossimo weekend: ecco perché

Come riportato dalla redazione del media inglese ‘footballinser247.com’, dopo il mancato ingaggio al Nottingham Forest, José Mourinho avrebbe puntato alla panchina del West Ham. L’intenzione del tecnico portoghese è infatti quella di tornare a Londra, dove ha anche casa. Lo ‘Special One’, oltre agli ‘Hammers’, è stato accostato a diverse squadre:

West Ham

Nottingham Forest

Crystal Palace

Inter

Atalanta

José Mourinho, dunque, potrebbe diventare il nuovo allenatore del West Ham. Anche peché i dirigenti degli ‘Hammers’ starebbero pensando di esonerare Graham Potter. La squadra inglese ha infatti totalizzato solo tre punti nelle prime tre giornate della Premier League di quest’anno.

Se sabato prossimo dovesse arrivare una sconfitta nel derby londinese contro il Tottenham, dunque, il West Ham potrebbe cambiare la propria guida tecnica. Per Jose Mourinho, quindi, potrebbero esserci delle novità a breve.