Juve-Inter perde i pezzi: tripla assenza ufficiale

Per Juve-Inter di sabato prossimo bisogna segnalare una tripla assenza ufficiale.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle vaire nazionali, di fatto, questo weekend e lo fa subito con una delle partite più attesse della stagione. Sabato prossimo, infatti, all’Allianz Stadium ci sarà la sfida tra la Juventus di Igor Tudoer e l’Inter di Cristian a Chivu.

Tra le due, a sorpresa, ad arrivare meglio a questa partita è la ‘Vecchia Signora’. I bianconeri hanno vinto le prime due giornate di campionato con parma e Genoa. Mentre l’Inter, dopo la roboante vittoria netta contro il Torino, ha perso in casa prima della sosta contro l’Udinese.

Sabato prossimo, paradossalmente, ad essere piè sotto esame sarà l’Inter e non la Juventus. Nel frattempo, però, per questa gara così importante bisogna sottolineare una tripla assenza ufficiale.

Juve-Inter, c’è una tripla assenza ufficiale: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il nuovo arrivato in casa bianconera Zeghrova, come ufficializzato da lui stesso, è ancora indietro rispetto ai suoi compagni dal punto di vista della condizione. Mentre Miretti e Conceicao si sono allenati a parte anche nella giornata di oggi. Questi tre calciatori, dunque, difficilmente saranno a disposizione di Tudor, almeno dal primo minuto.

Nelle prossime ore, dunque, vedremo se questi tre calciatori riusciranno a strappare o meno una convocazione. Ricordiamo che, dopo la sfida contro l’Inter, la Juventus è attesa dal suo esordio nell’edizione di quest’anno della Champions League.

Martedì prossimo, infatti, i bianconeri ospiteranno il Borussia Dortmund nella prima giornata della fase a girone unico della massima competizione europea per club. Igor Tudor, dunque, spera che questi tre calciatori possano migliorare la loro condizione per il primo tour de force stagionale.