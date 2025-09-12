Koné all’Inter a gennaio: la Roma ha fissato il prezzo

La Roma giocherà domenica allo Stadio Olimpico contro il Torino, ma prima ci sono delle novità sull’interessamento dell’Inter per Manu Koné.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, domani torna il campionato di Serie A e lo fa subito con due partite molto importanti. Domani, infatti, l’Inter sarà ospitata all’Allianz Stadium dalla Juve di Igor Tudor. Il Napoli campione d’Italia, invece, farà visita alla Fiorentina di Pioli.

Mentre per vedere la Roma di Gian Piero Gasperini bisogna aspettare un ulteriore giorno. I giallorossi giocheranno infatti domenica alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico con il Torino di Marco Baroni. Tra i giocatori a cui si affiderà l’ex allenatore dell’Atalanta bisogna sicuramente inserire Koné.

Il centrocampista, di fatto, è uno dei perni della Roma. Tuttavia, dopo la trattativa nata e morta nel corso della sessione estiva di calciomercato terminata lo scorso primo settembre, sul possibile ingaggio di Koné da parte dell’Inter bisogna sottolineare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, continua il forcing dell’Inter per Koné: ecco le cifre

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista turco e tra i massimi esperti del calciomercato europeo, l’Inter continua infatti a seguire molto da vicino Manu Koné. Beppe Marotta ha tutta l’intenzione di sfruttare i problemi che la Roma con il fair play finanziario per cercare di acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore francese.

La Roma ha rifiutato ad agosto ben 40 milioni di euro, ma anche il bisogno di incassare 90 milioni di euro per cercare di rispettare i paletti del fair play finanziario. Questa situazione tra l’Inter e Koné, dunque, è destinata a continuare fino alla prossima sessione invernale di mercato, dove sarebbe più probabile un accordo.

Nel frattempo, sperando che il calciatore resti ancora nella Capitale, Gasperini darà le redini del centrocampo al francese. Koné sta dimostrando dall’anno scorso di essere davvero forte sia in fase difensiva che in quella offensiva.